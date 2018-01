CHAN 2018 : la Guinée se console face à la Mauritanie

La dernière journée de la phase de groupes du CHAN 2018 a débuté ce dimanche. Dans le groupe A, la Guinée s’est consolée contre la Mauritanie.

C’est un match sans enjeu qui s’est disputé ce weekend à Marrakech entre le syli local et les Mourabitounes. Toutes deux éliminées, les deux sélections se devaient de sauver leur honneur avant de quitter le tournoi.

Dans ce match des faibles du groupe A, tout s’est joué en première période. Le syli local ouvre le score dès après le quart d’heure. Une double perte de balle mauritanienne profite à l’attaque guinéenne qui s’infiltre dans la surface. Sankhon est à la conclusion et marque d’un tir croisé (18′).

Ce seul but de Sankhon, l’unique de la Guinée au CHAN 2018, offre une victoire de consolation aux locaux guinéens. Ils terminent à la troisième place de leur poule avec 3 points. La Mauritanie ferme la marche avec un zéro pointé et une attaque muette durant toute la compétition. Une fin bien triste pour les Mourabitounes et les locaux guinéens.

Dans l’autre match de ce groupe qui se jouait au même moment au stade Mohamed V de Casablanca, il n’y a pas eu de vainqueur. Le Maroc et le Soudan (tous qualifiés pour les quarts) se sont séparés sur un score nul de zéro but partout.